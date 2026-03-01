Conférence Les œuvres sociales aux usines Saint-Jacques II y a un siècle Campus François Mitterrand Amphithéâtre MLT Montluçon

Conférence Les œuvres sociales aux usines Saint-Jacques II y a un siècle

Campus François Mitterrand Amphithéâtre MLT Avenue Aristide Briand Montluçon Allier

Les Établissements du Centre (composés essentiellement des usines Saint Jacques de Montluçon et des Forges de Commentry) proposaient aux débuts du XXème siècle un certain nombre de services et d’avantages pour le bien et l’efficacité de leurs salariés.

Campus François Mitterrand Amphithéâtre MLT Avenue Aristide Briand Montluçon 03100 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 89 88 44 14 cerf03@gmail.com

English :

At the beginning of the 20th century, Établissements du Centre (essentially made up of the Saint Jacques factory in Montluçon and the Forges de Commentry) offered a number of services and benefits for the benefit and efficiency of their employees.

