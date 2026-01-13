Conférence Les oeuvres spoliées pendant la guerre Salle Jean Gabin Royan

Conférence Les oeuvres spoliées pendant la guerre

Salle Jean Gabin 112 rue Gambetta Royan Charente-Maritime

Tarif : 7 – 7 – 7 EUR

ou adhésion annuelle

Date : 2026-02-03 14:30:00

Début : 2026-02-03 14:30:00

fin : 2026-02-03

Date(s) :

2026-02-03

Par Isabelle Beccia, docteure en histoire de l'Art, chargée de la médiation institutionnelle au musée des Beaux Arts de Bordeaux

.

17200 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine

English :

By Isabelle Beccia, Doctor of Art History, in charge of institutional mediation at the Musée des Beaux Arts de Bordeaux

