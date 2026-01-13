Conférence Les oeuvres spoliées pendant la guerre Salle Jean Gabin Royan
Salle Jean Gabin 112 rue Gambetta Royan Charente-Maritime
Tarif : 7 – 7 – 7 EUR
ou adhésion annuelle
Début : 2026-02-03 14:30:00
fin : 2026-02-03
2026-02-03
Par Isabelle Beccia, docteure en histoire de l’Art, chargée de la médiation institutionnelle au musée des Beaux Arts de Bordeaux
By Isabelle Beccia, Doctor of Art History, in charge of institutional mediation at the Musée des Beaux Arts de Bordeaux
