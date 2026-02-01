Conférence Les oiseaux du Val de Cher Salle polyvalente Nassigny
Conférence Les oiseaux du Val de Cher Salle polyvalente Nassigny samedi 21 février 2026.
Conférence Les oiseaux du Val de Cher
Salle polyvalente 4 rue des chênes Nassigny Allier
Début : 2026-02-21 20:30:00
fin : 2026-02-21 21:30:00
2026-02-21
Découvrez les oiseaux du Val de Cher en compagnie de la LPO
Salle polyvalente 4 rue des chênes Nassigny 03190 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 82 57 61 78
English :
Discover the birds of the Val de Cher with the LPO
L’événement Conférence Les oiseaux du Val de Cher Nassigny a été mis à jour le 2026-02-05 par Montluçon Tourisme