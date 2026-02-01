Conférence Les oiseaux du Val de Cher Salle polyvalente Nassigny

Conférence Les oiseaux du Val de Cher

Salle polyvalente 4 rue des chênes Nassigny Allier

Début : 2026-02-21 20:30:00

fin : 2026-02-21 21:30:00

2026-02-21

Découvrez les oiseaux du Val de Cher en compagnie de la LPO

Salle polyvalente 4 rue des chênes Nassigny 03190 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 82 57 61 78

English :

Discover the birds of the Val de Cher with the LPO

L’événement Conférence Les oiseaux du Val de Cher Nassigny a été mis à jour le 2026-02-05 par Montluçon Tourisme