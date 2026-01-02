Conférence Les oiseaux marins des Sept-Îles et des nations celtes, entre terre, ciel et mer ☘️ Palais des Congrès Perros-Guirec

Conférence Les oiseaux marins des Sept-Îles et des nations celtes, entre terre, ciel et mer ☘️

Palais des Congrès 1 Rue du Maréchal Foch Perros-Guirec Côtes-d’Armor

Début : 2026-02-20 18:30:00

fin : 2026-02-20

2026-02-20

Animée par Pascal Provost, conservateur de la Réservé Naturelle Nationale des Sept-Îles

Cette conférence vous invite à explorer la vie fascinante des oiseaux marins macareux, fous de Bassan, cormorans et autres espèces emblématiques.

À travers des images saisissantes et des récits captivants, le conférencier mettra en lumière les comportements, les migrations et les habitats de ces oiseaux, tout en soulignant leur rôle crucial dans l’équilibre des écosystèmes. .

