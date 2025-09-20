Conférence « Les ordres religieux féminins à Mâcon » Résidence Camille Claudel Mâcon

Sur inscription.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T15:00:00 – 2025-09-20T16:30:00

Fin : 2025-09-20T15:00:00 – 2025-09-20T16:30:00

À travers les portraits de Guigone de Salins, Barbe Élise Poux et Léontine Jarre, l’association Théâtre, Culture et Handicap Bourgogne Sud vous propose de retracer l’histoire des ordres religieux féminins, apparus à Mâcon au XVe siècle et notamment les Sœurs hospitalières de Sainte-Marthe, qui ont laissé leur marque à Sennecé-lès-Mâcon. Un docufiction sur l’histoire de Charles Dorel, paysan mystérieusement retenu prisonnier dans la tour de Sennecé, à l’aube de la Révolution française, sera projeté.

Résidence Camille Claudel 71 impasse du Couvent, 71000 Mâcon Mâcon 71000 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté [{« type »: « email », « value »: « tchbourgognesud@gmail.com »}, {« type »: « phone », « value »: « 06 58 04 16 60 »}]

© Ville de Mâcon