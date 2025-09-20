Conférence « Les ordres religieux féminins à Mâcon » Résidence Camille Claudel Mâcon
Conférence « Les ordres religieux féminins à Mâcon » Samedi 20 septembre, 15h00 Résidence Camille Claudel Saône-et-Loire
Sur inscription.
À travers les portraits de Guigone de Salins, Barbe Élise Poux et Léontine Jarre, l’association Théâtre, Culture et Handicap Bourgogne Sud vous propose de retracer l’histoire des ordres religieux féminins, apparus à Mâcon au XVe siècle et notamment les Sœurs hospitalières de Sainte-Marthe, qui ont laissé leur marque à Sennecé-lès-Mâcon. Un docufiction sur l’histoire de Charles Dorel, paysan mystérieusement retenu prisonnier dans la tour de Sennecé, à l’aube de la Révolution française, sera projeté.
Résidence Camille Claudel 71 impasse du Couvent, 71000 Mâcon
