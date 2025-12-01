Conférence Les originalités de l’histoire du département de Vaucluse Salle Henri Rolland Saint-Rémy-de-Provence

Conférence Les originalités de l’histoire du département de Vaucluse

Vendredi 12 décembre 2025 à partir de 18h30. Salle Henri Rolland Rue Roger Salengro Saint-Rémy-de-Provence Bouches-du-Rhône

Tarif : 3 – 3 – 3 EUR

Assistez à la conférence Les originalités de l’histoire du département de Vaucluse, vendredi 12 décembre à 18h30.

Conférence animée par le Professeur émérite René Moulinas (Université d’Avignon), qui propose une plongée fascinante dans l’histoire particulière du territoire aujourd’hui constitué par le département de Vaucluse, anciennement dominé par les entités du Comtat Venaissin et de la cité-État de Avignon.



Vous découvrirez comment ces terres, longtemps sous souveraineté pontificale, ont été rattachées à la France en 1791 — un tournant historique majeur qui a façonné l’identité du territoire. .

Salle Henri Rolland Rue Roger Salengro Saint-Rémy-de-Provence 13210 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 86 10 84 18 shasaintremy@gmail.com

English :

Attend the conference: The unique features of the history of the Vaucluse department on Friday 12 December at 6.30 pm.

