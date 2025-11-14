Conférence Les Origines de La Baule Maison des associations La Baule-Escoublac

Conférence Les Origines de La Baule

Les Origine de La Baule par Loïc Sellin

Contraint de quitter son site initial envahi par la dune, Escoublac se réfugie au pied du coteau de Guérande, abandonnant son vaste espace de 600 hectares recouverts de sable. En 1818, il lui est retiré au profit d’un premier concéssionnaire, le compte de Sesmaisons, puis d’un autre et d’un autre… Escoublac proteste également contre l’achat des baules de Beslon le long de l’étier par la famille Benoît. E, 1875, celle-ci tente un rattachement de son quartier au Pouliguen. Puis c’est Pornichet qui prend son indépendance en 1900. Quelques années plus tard, la partie balnéaire d’Escoublac ( la baule ) réclame aussi son indépendance… .

