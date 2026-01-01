Conférence Les origines de la Biennale de Venise et la naissance de la Mostra del Cinema Mairie annexe du Pont de l’Arc Aix-en-Provence

Conférence Les origines de la Biennale de Venise et la naissance de la Mostra del Cinema

Samedi 31 janvier 2026 de 10h30 à 11h30. Mairie annexe du Pont de l’Arc 75 route des Milles Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-31 10:30:00

fin : 2026-01-31 11:30:00

Date(s) :

2026-01-31

Événement artistique international fondé en 1895, la Biennale de Venise devint pendant les années 1920 un dynamique centre d’exposition global.Adultes

À la suite du crime du député socialiste Giacomo Matteotti (1924) et de l’émanation des leggi fascistissime (1925-1926), la Biennale de Venise subit également une progressive reconfiguration administrative sous la direction du nouveau Secrétaire général, le sculpteur Antonio Maraini.



La Biennale de Venise, de fait, se transforme en centre artistique national consacré à la divulgation des plus récents mouvements artistiques internationaux et inaugure le Festival de la Musique (1930) et la Mostra del Cinema (1932) ; en même temps, des mesures de contrôle politique sont mises en place, afin d’orienter l’activité des artistes, le travail de la presse et la sensibilité du publique en fonction du projet d’hégémonie culturelle fasciste. .

Mairie annexe du Pont de l’Arc 75 route des Milles Aix-en-Provence 13090 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 86 49 62 19 ladante.aix@gmail.com

English :

An international art event founded in 1895, the Venice Biennale became a dynamic global exhibition center in the 1920s.

