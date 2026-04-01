Conférence les oubliées de la musique Auditorium MA.AT Arcachon
Conférence les oubliées de la musique Auditorium MA.AT Arcachon mercredi 22 avril 2026.
Arcachon
Conférence les oubliées de la musique
Auditorium MA.AT 22 Boulevard du Général Leclerc Arcachon Gironde
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-22 15:00:00
fin : 2026-04-22
Date(s) :
2026-04-22
Pierre DUMONCHAU
L’oubli, justifié ou non, n’épargne personne et nombre d’artistes talentueux ont disparu de la mémoire. Les femmes, bien plus que les hommes, et pour de mauvaises raisons, ont souffert de cet effacement dommageable, privant ainsi public et interprètes d’un patrimoine musical injustement négligé. Il était temps de rendre à ces artistes la place qui leur revient dans l’Histoire de la Musique et redécouvrir de nombreuses partitions d’une qualité insoupçonnée. .
Auditorium MA.AT 22 Boulevard du Général Leclerc Arcachon 33120 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 56 83 44 44 utlarc@orange.fr
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English : Conférence les oubliées de la musique
L’événement Conférence les oubliées de la musique Arcachon a été mis à jour le 2026-04-13 par OT Arcachon
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