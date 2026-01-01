Conférence Les Palais de la République à Châteauroux Châteauroux
Conférence Les Palais de la République à Châteauroux
7 Avenue Daniel Bernardet Châteauroux Indre
Début : Mercredi 2026-01-21
Conférence avec Jean-François MEMIN sur le thème Les Palais de la République à Châteauroux
A la Révolution française, création des départements, dont celui de l’Indre, Châteauroux est choisie comme chef-lieu du département, mais il n’y a aucun bâtiment administratif ou public. Il faut donc les ériger (non sans mal) ! .
