Conférence Les paléoclimats Les variations climatiques à travers les temps géologiques

Auditorium du Musée d’Art Moderne Troyes Aube

Tarif : – – Eur

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-28 19:00:00

fin : 2025-11-28

Date(s) :

2025-11-28

Jean-François Deconinck, (Professeur émérite à l’Université de Bourgogne) sédimentologue, auteur de plus de 80 publications de rang international et auteur d’ouvrages à l’adresse des étudiants et des enseignants, vous entretiendra des Paléoclimats.



L’enregistrement et le décryptage des climats anciens grâces aux roches et aux fossiles est une mine d’or d’informations permettant de comprendre l’évolution des climats et ce que nous vivons aujourd’hui.



Les cycles naturels ont fait passer notre Terre d’une boule de feu à une boule de glace ne laissant à la vie que deux choix s’adapter ou disparaitre.



Entrée libre, dans la limite des places disponibles .

Auditorium du Musée d’Art Moderne Troyes 10000 Aube Grand Est a.geol.aube@wanadoo.fr

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Conférence Les paléoclimats Les variations climatiques à travers les temps géologiques Troyes a été mis à jour le 2025-11-17 par Office de Tourisme Troyes la Champagne