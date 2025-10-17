Conférence Les palmiers de nos jardins Jardin Botanique Jean-Marie Pelt Villers-lès-Nancy

Conférence Les palmiers de nos jardins Jardin Botanique Jean-Marie Pelt Villers-lès-Nancy vendredi 17 octobre 2025.

Conférence Les palmiers de nos jardins

Jardin Botanique Jean-Marie Pelt 100 rue du jardin-botanique Villers-lès-Nancy Meurthe-et-Moselle

Début : Vendredi Vendredi 2025-10-17 14:30:00

2025-10-17

D’hier à aujourd’hui

Symboles même de l’exotisme et bénéficiant aujourd’hui d’un contexte climatique favorable, les palmiers ornent de nombreux jardins de l’hexagone, bien au-delà de la région méditerranéenne ou des rivages abrités bordant l’océan. Ressource alimentaire et pourvoyeurs de fibres végétales, l’Homme les cultive depuis des millénaires. L’engouement pour ces plantes pour embellir les jardins s’est toutefois nettement accéléré au milieu du XIXème siècle lorsque de nombreuses espèces de palmiers ont été introduites dans notre pays pour tenter de les cultiver.

Partons à la découverte de l’histoire singulière de ces végétaux et des hommes qui tentèrent de les acclimater.

Conférence de Frédéric TOURNAY, responsable des collections du Jardin botanique de l’Université de StrasbourgTout public

Jardin Botanique Jean-Marie Pelt 100 rue du jardin-botanique Villers-lès-Nancy 54600 Meurthe-et-Moselle Grand Est

English :

From yesterday to today

The very symbol of exoticism, and now benefiting from a favorable climate, palm trees adorn many gardens in France, well beyond the Mediterranean region or sheltered ocean shores. Man has been cultivating them for thousands of years, as a source of food and a supplier of plant fibers. However, the popularity of these plants to embellish gardens accelerated sharply in the mid-19th century, when numerous species of palm were introduced into our country in an attempt to cultivate them.

Let?s discover the singular history of these plants and the men who tried to acclimatize them.

Lecture by Frédéric TOURNAY, head of collections at the Botanical Garden of the University of Strasbourg

German :

Von gestern bis heute

Palmen sind ein Symbol für Exotik, und dank der günstigen klimatischen Bedingungen schmücken sie heute viele Gärten in Frankreich und weit über die Mittelmeerregion und die geschützten Küsten des Ozeans hinaus. Als Nahrungsquelle und Lieferant von Pflanzenfasern werden sie seit Jahrtausenden von den Menschen kultiviert. Jahrhunderts, als viele Palmenarten in unser Land eingeführt wurden und man versuchte, sie zu kultivieren, nahm die Beliebtheit dieser Pflanzen zur Verschönerung der Gärten jedoch deutlich zu.

Entdecken Sie die einzigartige Geschichte dieser Pflanzen und der Menschen, die versuchten, sie zu akklimatisieren.

Vortrag von Frédéric TOURNAY, Verantwortlicher für die Sammlungen des Botanischen Gartens der Universität Straßburg

Italiano :

Da ieri a oggi

Simbolo stesso dell’esotismo, e ora beneficiando di un clima favorevole, le palme adornano molti giardini in Francia, ben oltre la regione mediterranea o le coste riparate che si affacciano sull’oceano. Sono state coltivate per migliaia di anni come fonte di cibo e di fibre vegetali. Tuttavia, la popolarità di queste piante per abbellire i giardini ha subito una forte accelerazione a metà del XIX secolo, quando numerose specie di palme sono state introdotte nel nostro Paese nel tentativo di coltivarle.

Scopriamo la singolare storia di queste piante e degli uomini che hanno cercato di acclimatarle.

Conferenza di Frédéric TOURNAY, responsabile delle collezioni dell’Orto botanico dell’Università di Strasburgo

Espanol :

De ayer a hoy

Símbolo mismo del exotismo, y ahora beneficiadas por un clima favorable, las palmeras adornan numerosos jardines en Francia, mucho más allá de la región mediterránea o de las resguardadas orillas que bordean el océano. Se cultivan desde hace miles de años como fuente de alimento y fibra vegetal. Sin embargo, la popularidad de estas plantas para embellecer los jardines se aceleró bruscamente a mediados del siglo XIX, cuando se introdujeron en nuestro país numerosas especies de palmeras para intentar cultivarlas.

Descubramos la singular historia de estas plantas y de los hombres que intentaron aclimatarlas.

Conferencia de Frédéric TOURNAY, Jefe de Colecciones del Jardín Botánico de la Universidad de Estrasburgo

