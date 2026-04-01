Conférence Les papillons des montagnes Salle Barétous-Roncal Arette

Arette

Conférence Les papillons des montagnes

Salle Barétous-Roncal 1 place des Poilus Arette Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-26 14:30:00

fin : 2026-04-26

Date(s) :

2026-04-26

Depuis plus de 20 ans, le conférencier Nicolas Delon sillonne sans relâche le Haut-Béarn à la découverte d’une nature préservée. Ce naturaliste amateur, mais néanmoins éclairé, mène aujourd’hui ses pas dans les coins les plus reculés de nos vallées pour présenter le monde merveilleux des papillons. De la Petite Tortue au Robert leDiable, du majestueux Voilier à la discrète Lucine, ce passionné propose de partager ses expériences de terrain

et ses découvertes. .

Salle Barétous-Roncal 1 place des Poilus Arette 64570 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 88 90 82

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English : Conférence Les papillons des montagnes

L’événement Conférence Les papillons des montagnes Arette a été mis à jour le 2026-04-21 par Office de Tourisme du Haut-Béarn