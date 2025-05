Conférence : Les parfums dans la Bible – Passage Sainte-Croix Nantes, 28 mai 2025 18:00, Nantes.

Date et horaire de début et de fin : 2025-05-28 18:00 – 19:30

Gratuit : non Participation libre Tout public

Le parfum traverse toute la Bible, de l’encens de l’Arche de l’Alliance, à la bonne odeur du Christ que nous révèle Saint-Paul. Découvrez une catéchèse originale, un chemin parfumé, qui vous donnera peut-être envie de vivre autrement, en odeur de sainteté.

Passage Sainte-Croix Centre-ville Nantes 44000

02 51 83 23 75 http://www.passagesaintecroix.fr accueil.passage@gmail.com 0251832375 https://www.passagesaintecroix.fr/programmation-culturelle/conference-les-parfums-dans-la-bible/