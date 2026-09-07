Conférence : les Pavillons de Bercy, lieu de mémoire vivante de la culture foraine, Pavillons de Bercy – Musée des arts forains, Paris

Informations pratiques

Conférence : les Pavillons de Bercy, lieu de mémoire vivante de la culture foraine Samedi 19 septembre, 11h30 Pavillons de Bercy – Musée des arts forains Paris

Uniquement sur réservation (nombre de places limité)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T11:30:00+02:00 – 2026-09-19T12:30:00+02:00

Fin : 2026-09-19T11:30:00+02:00 – 2026-09-19T12:30:00+02:00

Les Pavillons de Bercy – Musée des Arts Forains proposent une conférence exceptionnelle et gratuite pour les Journées Européennes du Patrimoine 2026.

Depuis 30 ans, les Pavillons de Bercy mettent en scène des objets du monde de la fête et du spectacle, et en particulier de la fête foraine. Mais comment conserve-t-on une culture immatérielle, dont la transmission est principalement orale ?

Au travers cette visite-conférence, découvrez les différentes facettes de cette mission particulière des Pavillons de Bercy, des premiers objets mis en lumière par Jean Paul Favand, à sa participation dans la reconnaissance par l’UNESCO de la Culture foraine au Patrimoine Culturel Immatériel.

Uniquement sur réservation (nombre de places limité) : https://my.weezevent.com/jep-2026-conference-lieu-de-memoire-vivante-de-la-culture-foraine

Pavillons de Bercy – Musée des arts forains 53 avenue des terroirs de france 75012 Paris Paris 75012 Quartier de Bercy Paris Île-de-France 0143401622 https://arts-forains.com/ https://www.facebook.com/MuseeArtForain/;https://www.instagram.com/museedesartsforains/;https://www.linkedin.com/company/pavillons-de-bercy—mus%C3%A9e-des-arts-forains/?viewAsMember=true [{« data »: {« cache_age »: 86400, « thumbnail_width »: 2048, « options »: {« card »: {« values »: {« small »: « Make it a small card »}, « value »: « »}}, « description »: « Confu00e9rence scientifique (u00e0 partir de 12 ans). ATTENTION Pas de visite des Pavillons de Bercy – Musu00e9e des Arts Forains u00e0 l’issue de cette confu00e9rence Lieu de mu00e9moire vivante de la culture foraine Depuis 30 ans, les Pavillons de Bercy mettent en scu00e8ne des objets du monde de la fu00eate et du spectacle, et en particulier de la fu00eate foraine. Mais comment conserve-t-on une culture immatu00e9rielle, dont la transmission est principalement oraleu00a0? Au travers cette visite-confu00e9rence, du00e9couvrez les diffu00e9rentes facettes de cette mission particuliu00e8re du musu00e9e, des premiers objets mis en lumiu00e8re par Jean Paul Favand, u00e0 sa participation dans la reconnaissance par lu2019UNESCO de la Culture foraine au Patrimoine Culturel Immatu00e9riel. u00a0 Merci de noter que cette confu00e9rence ne donne pas accu00e8s aux salles du musu00e9e et qu’il n’y aura pas de visite des Pavillons de Bercy – Musu00e9e des Arts Forains. Vous vous inscrivez uniquement pour une confu00e9rence scientifique. Ouverture des portes u00e0 11h15 au 53 av des terroirs de France, 75012 Paris. », « html »: «

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Spécialistes de la location de salles à Paris, les Pavillons de Bercy – Musée des Arts Forains accueillent depuis 30 ans des événements d’exception dans leurs quatre salles et leurs extérieurs scénographiés : dîners de gala, conférences de presse, défilés de mode, anniversaires d’entreprise, cocktails, conventions, séminaires, mariages, team buildings, lancements de produit ou vœux. Stations Vélib :

– Pirogues de Bercy – Libourne (N°12034)

– Terroirs de France – Lheureux (N° 12153)

Métro :

Ligne 14, arrêt Station Cour St Emilion à 140m à pieds de l’entrée du musée.

Bus : arrêt Terroirs de France

Lignes 24, 109 et 111

Voiture :

Proche du périphérique, sortie Porte de Bercy et de la voie Georges Pompidou

Parking Indigo Saint-Emilion

12 place des vins de France, 75012 Paris

Parking Interparking Bercy Lumière

40 avenue des terroirs de France, 75012 Paris

Accessibilité

Tout le lieu est de plain-pied et accessible aux PMR.

Rue pavée pour accéder d’une salle à l’autre.

Les Pavillons de Bercy – Musée des Arts Forains proposent une conférence exceptionnelle et gratuite pour les Journées Européennes du Patrimoine 2026.

© Pavillons de Bercy