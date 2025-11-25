Conférence Les pays baltes Salle Jean Gabin Royan
Conférence Les pays baltes Salle Jean Gabin Royan mardi 25 novembre 2025.
Conférence Les pays baltes
Salle Jean Gabin 112 rue Gambetta Royan Charente-Maritime
Tarif : 7 – 7 – 7 EUR
ou adhésion annuelle
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-25 14:30:00
fin : 2025-11-25
Date(s) :
2025-11-25
Par Eugène Julien, haut fonctionnaire et conférencier
.
Salle Jean Gabin 112 rue Gambetta Royan 17200 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine
English :
By Eugène Julien, senior civil servant and lecturer
German :
Von Eugène Julien, hoher Beamter und Redner
Italiano :
Di Eugène Julien, funzionario e docente di alto livello
Espanol :
Por Eugène Julien, alto funcionario y conferenciante
L’événement Conférence Les pays baltes Royan a été mis à jour le 2025-09-23 par Mairie de Royan