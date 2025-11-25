Conférence Les pays baltes Salle Jean Gabin Royan

Conférence Les pays baltes

Salle Jean Gabin 112 rue Gambetta Royan Charente-Maritime

Tarif : 7 – 7 – 7 EUR

ou adhésion annuelle

Début : 2025-11-25 14:30:00

Par Eugène Julien, haut fonctionnaire et conférencier

English :

By Eugène Julien, senior civil servant and lecturer

German :

Von Eugène Julien, hoher Beamter und Redner

Italiano :

Di Eugène Julien, funzionario e docente di alto livello

Espanol :

Por Eugène Julien, alto funcionario y conferenciante

