Conférence : Les pêcheries Mediathèque Joseph Rousse La Plaine-sur-Mer

Informations pratiques

La Plaine-sur-Mer

Conférence : Les pêcheries

Mediathèque Joseph Rousse 1 rue de la Libération La Plaine-sur-Mer Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 10:30:00

fin : 2026-09-19 11:30:00

Date(s) :

2026-09-19

Les pêcheries de La Plaine-sur-Mer : histoire, traditions et mémoire d’un patrimoine littoral

Avec leurs silhouettes reconnaissables entre toutes, les pêcheries font partie intégrante du paysage de la Côte de Jade. Mais connaissez-vous vraiment leur histoire ?

La médiathèque Joseph Rousse vous invite à une conférence animée par Michel Baconnais, historien, pour remonter le fil du temps et découvrir l’origine de ces étonnantes cabanes perchées au-dessus de l’océan.

Au programme

Au fil de cette rencontre, plongez dans l’histoire des pêcheries, témoins de l’évolution des pratiques de pêche, des usages du littoral et de la société. Un patrimoine à la fois fragile, familier et profondément attaché à l’identité de notre côte.

Infos pratiques

entrée libre

tout public

durée 1h

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Mediathèque Joseph Rousse 1 rue de la Libération La Plaine-sur-Mer 44770 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 51 74 81 92 mediatheque@laplainesurmer.fr

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English :

Fishing in La Plaine-sur-Mer: History, Traditions, and Memories of a Coastal Heritage

L’événement Conférence : Les pêcheries La Plaine-sur-Mer a été mis à jour le 2026-09-11 par I_OT Pornic