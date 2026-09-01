Conférence : Les pêcheries Mediathèque Joseph Rousse La Plaine-sur-Mer
samedi 19 septembre 2026 · Mediathèque Joseph Rousse · La Plaine-sur-Mer
Informations pratiques
La Plaine-sur-Mer
Conférence : Les pêcheries
Mediathèque Joseph Rousse 1 rue de la Libération La Plaine-sur-Mer Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 10:30:00
fin : 2026-09-19 11:30:00
Date(s) :
2026-09-19
Les pêcheries de La Plaine-sur-Mer : histoire, traditions et mémoire d’un patrimoine littoral
Avec leurs silhouettes reconnaissables entre toutes, les pêcheries font partie intégrante du paysage de la Côte de Jade. Mais connaissez-vous vraiment leur histoire ?
La médiathèque Joseph Rousse vous invite à une conférence animée par Michel Baconnais, historien, pour remonter le fil du temps et découvrir l’origine de ces étonnantes cabanes perchées au-dessus de l’océan.
Au programme
Au fil de cette rencontre, plongez dans l’histoire des pêcheries, témoins de l’évolution des pratiques de pêche, des usages du littoral et de la société. Un patrimoine à la fois fragile, familier et profondément attaché à l’identité de notre côte.
Infos pratiques
entrée libre
tout public
durée 1h
Découvrez ici tous les événements programmés à La Plaine-sur-Mer .
Mediathèque Joseph Rousse 1 rue de la Libération La Plaine-sur-Mer 44770 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 51 74 81 92 mediatheque@laplainesurmer.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Fishing in La Plaine-sur-Mer: History, Traditions, and Memories of a Coastal Heritage
L’événement Conférence : Les pêcheries La Plaine-sur-Mer a été mis à jour le 2026-09-11 par I_OT Pornic
À voir aussi à La Plaine-sur-Mer (Loire-Atlantique)
- Exposition de véhicules anciens La Plaine-sur-Mer 19 septembre 2026
- Découverte de la pêcherie de la Govogne La Plaine-sur-Mer 19 septembre 2026
- Exposition Les 120 ans du petit train Salle du Marronnier La Plaine-sur-Mer 19 septembre 2026
- Exposition de très grand toiles Les 120 ans du petit train Salle des fêtes La Plaine-sur-Mer 19 septembre 2026
- Exposition sur les pêcheries Médiathèque Joseph Rousse La Plaine-sur-Mer 19 septembre 2026