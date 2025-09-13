Conférence Les peintres Baumann à la découverte de l’Orient Guebwiller

3 rue du 4 février Guebwiller Haut-Rhin

Samedi 2026-01-17 10:00:00

2026-01-17 12:00:00

2026-01-17

Assistez à une conférence sur l’orientalisme chez les peintres Baumann.

À travers les créations d’Alphonse et Victor Baumann, voyagez au coeur de l’orientalisme, révélant la manière dont ils ont interprété cet imaginaire.

Conférence de Cécile Modanese, animatrice du patrimoine du service Pays d’art et d’histoire de la CCRG

RDV au château de la Neuenbourg le samedi 17 janvier à 10h

Gratuit

Plus d'informations au 03.89.62.56.22 ou patrimoine@cc-guebwiller.fr

+33 3 89 62 56 22 patrimoine@cc-guebwiller.fr

English :

Attend a lecture on Orientalism by the Baumann painters.

German :

Nehmen Sie an einem Vortrag über den Orientalismus bei den Malern Baumanns teil.

Italiano :

Assistere a una conferenza sull’orientalismo dei pittori Baumann.

Espanol :

Asista a una conferencia sobre el orientalismo de los pintores Baumann.

