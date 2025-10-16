Conférence Les peintres de la Marine à bord du Pourquoi-pas ? de Charcot par Anne Manipoud-Charcot Espace des mondes polaires Prémanon

Conférence Les peintres de la Marine à bord du Pourquoi-pas ? de Charcot par Anne Manipoud-Charcot

Espace des mondes polaires 146 Rue de la Croix de la Teppe Prémanon Jura

Tarif : 5.5 – 5.5 – EUR

Début : 2025-10-16 19:00:00

fin : 2025-10-16 20:30:00

2025-10-16

Les Peintres officiels de la Marine (POM) constituent l’un des corps artistiques les plus anciens, dont les origines remontent au XVIIème siècle. Ce sont des personnalités et des tempéraments très divers, reliés par une passion commune de la mer. Ils ont été nombreux à embarquer à bord du Pourquoi-Pas ? tout au long des différentes missions scientifiques. Ils ont apporté un regard artistique et également de la couleur alors que les photographies n’étaient qu’en noir et blanc. Chacun a une histoire particulière avec Jean-Baptiste Charcot qu’Anne Manipoud Charcot, son arrière-petite-fille, vous racontera avec passion.

Anne Manipoud-Charcot est l’arrière-petite-fille de Jean-Baptiste Charcot et présidente de l’Association Les Amis de Jean-Baptiste Charcot .

Espace des mondes polaires 146 Rue de la Croix de la Teppe Prémanon 39220 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 39 50 80 20 contact@espacedesmondespolaires.org

