Conférence Les peintures murales de l’église de Saint-Méard-de-Drône Centre Joséphine Baker Périgueux

Centre Joséphine Baker Périgueux

2025-10-16

2025-10-16

2025-10-16

Avec Pauline Mabille de Poncheville, chercheuse indépendante, membre du GRPM (Groupe de Recherche sur la Peinture Murale), directrice de projet à la Fondation pour la Sauvegarde de l’Art Français.

Il y a quelques années encore, rien ne pouvait laisser penser que la modeste église Saint-Méard allait devenir un édifice majeur.

C’est en 1999, lorsque du plâtre s’est détaché de la coupole et que le visage d’un ange est apparu, que la commune décide de lancer des travaux afin de mettre au jour ce patrimoine inattendu. Le chantier est mené entre 2013 et 2024, soit jusqu’à 25 ans après la découverte.

Aujourd’hui, l’église présente environ 500m2 de peintures. Ce décor inédit fait de l’édifice une exception en Périgord et une rareté à l’échelle nationale.

Entrée libre

Centre Joséphine Baker 1 Cours Saint-Georges Périgueux

