Conférence : Les peintures murales et le tabernacle de l’église de Bourisp, Église Notre-Dame de Bourisp, Bourisp

Informations pratiques

Conférence : Les peintures murales et le tabernacle de l’église de Bourisp Dimanche 20 septembre, 17h00 Église Notre-Dame de Bourisp Hautes-Pyrénées

Libre participation financière

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T17:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T17:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

À 17h, assistez à une présentation animée par Jacques Brau consacrée aux peintures murales du XVIe siècle et au tabernacle du XVIIe siècle de l’église de Bourisp.

À travers un diaporama, découvrez ces remarquables éléments du patrimoine et plongez dans l’histoire de l’édifice ainsi que dans les techniques artistiques qui ont façonné son décor.

Rendez-vous à 17h à l’église de Bourisp.

Église Notre-Dame de Bourisp Bourg, 65170 Bourisp Bourisp 65170 Hautes-Pyrénées Occitanie Cette église du XVIe siècle est décorée de nombreuses peintures monumentales remarquablement conservées, ainsi que d’un magnifique tabernacle. À l’entrée de l’église, une fresque représente les sept péchés capitaux, symbolisés par sept dames en costumes montées sur divers animaux.

À droite, en entrant dans la nef, une belle armoire eucharistique est intégrée dans le mur de l’église. Les murs et les plafonds, caractéristiques d’un art gothique tardif tel qu’il perdure dans ces régions, sont recouverts de peintures monumentales particulièrement bien conservées.

L’autel est surmonté d’un tabernacle non moins monumental, qui est l’œuvre de la famille de sculpteurs pyrénéens Ferrère. Ce tabernacle en bois polychrome et doré à la feuille d’or impressionne par le nombre et la finesse de ses détails. Il présente la vie de la Vierge Marie. L’abside, orientée vers le nord, est dédiée à la vie de Jésus-Christ. L’édifice est classé au titre des Monuments historiques depuis 1960. RD 929, près de Saint-Lary-Soulan.

Présentation – Les peintures murales du XVIᵉ siècle et le tabernacle du XVIIᵉ siècle

©DR