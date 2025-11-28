Conférence Les pelouses sèches, un trésor local méconnu Gézier-et-Fontenelay

Conférence Les pelouses sèches, un trésor local méconnu

Salle communale Gézier-et-Fontenelay Haute-Saône

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-28 20:00:00

fin : 2025-11-28

Date(s) :

2025-11-28

Le Conservatoire d’espaces naturels de Franche-Comté, en partenariat avec la Commune de Gézier-et-Fontenelay et la Communauté de communes du Val Marnaysien, vous convie à une conférence pour vous faire découvrir le patrimoine remarquable des pelouses sèches de Gézier-et-Fontenelay, et les travaux de restauration de ces sites ayant eu lieu en 2023 ainsi que la Réserve Naturelle Régionale du Vallon de Fontenelay. .

Salle communale Gézier-et-Fontenelay 70700 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 53 04 20 contact@cen-franchecomte.org

