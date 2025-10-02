Conférence Les pensées du soir Oeuvre en sous-bois Abbaye de Graville Le Havre

Abbaye de Graville 53 Rue de l’Abbaye Le Havre Seine-Maritime

Autour de l’arbre, par Marie Bazire, responsable du service des publics.

1898. Le jeune Raoul Dufy arpente le plateau de Grâce du côté de Honfleur. Et comme à son habitude à l’époque, il dessine, croque, esquisse. De retour dans sa chambre transformée en atelier, il prolonge le travail. C’est ainsi qu’il produit l’aquarelle La Côte de Grace à Honfleur , une œuvre de jeunesse qui nous plonge dans un sous-bois frais et lumineux.

1952. L’expérimenté Henri-Georges Adam s’intéresse lui aussi au motif de l’arbre, du bois et de la forêt. Il expérimente alors la technique du burin. Et projette la réalisation d’une gravure, en noir et blanc, pour poser un regard, sans doute singulier, sur le sujet, sans doute particulier, de la Forêt domaniale . L’œuvre qui en résulte laisse elle aussi, mais d’une autre manière, la part belle aux sensations et à la lumière.

Public adulte

