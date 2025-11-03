Conférence Les perturbateurs endocriniens Centre Culturel Le Family Landerneau

Conférence Les perturbateurs endocriniens

Centre Culturel Le Family 2 Route de la Petite Palud Landerneau Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-03 18:00:00

fin : 2025-12-03

Date(s) :

2025-12-03

La Biocoop La Clef des Champs Landerneau & Landivisiau et l’association de consomm’acteurs La Fourmilière ont le plaisir de vous inviter à une conférence sur les perturbateurs endocriniens, substances chimiques affectant notre corps, et leur forte présence dans notre environnement.

Présents au quotidien dans nos cosmétiques, notre alimentation, nos produits détergents, et soupçonnés d’être liés à de nombreuses maladies, leur rejet dans l’environnement menace également les écosystèmes. Il est pourtant possible de réduire la plupart de nos expositions au travers de quelques gestes simples !

Conférence par Philippe Perrin, éco infirmier, Directeur de l’Institut de Formation en Santé Environnementale. .

