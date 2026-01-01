Conférence Les phares et balises Salle de l’Ostréa Plouézec
Conférence Les phares et balises Salle de l’Ostréa Plouézec vendredi 30 janvier 2026.
Conférence Les phares et balises
Salle de l’Ostréa Place des Droits de l’Homme Plouézec Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-30 17:30:00
fin : 2026-01-30
Date(s) :
2026-01-30
Proposée par l’association Récifs Goëlo. .
Salle de l’Ostréa Place des Droits de l’Homme Plouézec 22470 Côtes-d’Armor Bretagne
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Conférence Les phares et balises Plouézec a été mis à jour le 2026-01-20 par Office de tourisme de Guingamp Baie de Paimpol