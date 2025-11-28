Conférence Les phares, notre patrimoine Rue Kerdiaoulig Moëlan-sur-Mer

Conférence Les phares, notre patrimoine

Rue Kerdiaoulig Médiathèque l’Ellipse Moëlan-sur-Mer Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-14 15:00:00

fin : 2026-03-14 16:30:00

Date(s) :

2026-03-14

Clémentine Le Moigne, autrice du livre Visitons les phares de France , viendra nous parler du mouvement culturel autour de la préservation et de la valorisation des phares et des nouveaux usages de ces bâtiments devenus de véritables monuments patrimoniaux, avec une attention plus particulière portée à ceux qui nous entourent.

Proposé par l’association Pregomp Asambles .

Rue Kerdiaoulig Médiathèque l’Ellipse Moëlan-sur-Mer 29350 Finistère Bretagne +33 6 83 80 63 74

English :

L’événement Conférence Les phares, notre patrimoine Moëlan-sur-Mer a été mis à jour le 2025-11-28 par OT QUIMPERLE LES RIAS