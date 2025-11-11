Conférence Les phéromones l’amour par le bout du nez Salle François Mitterrand Villeréal

Conférence Les phéromones l’amour par le bout du nez

Salle François Mitterrand Place du Fort Villeréal Lot-et-Garonne

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Tarif réduit

Début : 2026-01-19

fin : 2026-01-19

2026-01-19

Organisée par l’Université du temps Libre du Pays Villeréalais, cette conférence sera présentée par le Professeur Olivier KAH, Docteur ès Sciences, Directeur de recherche émérite au CNRS, Institut de Recherche en Santé Environnement et Travail

Imaginez un monde où les mots n’existent pas, où la séduction, l’attirance, et même le désir passent par des signaux invisibles, imperceptibles … et pourtant redoutablement efficaces. Ce monde, c’est celui des phéromones.

Découvertes pour la première fois chez les insectes au XIXème siècle, les phéromones sont de véritables messagers chimiques qui permettent aux êtres vivants de communiquer entre eux sans le moindre son.

Mais que savons-nous vraiment de ces substances ?

Sont-elles présentes chez tous les êtres vivants ?

Et surtout … influencent-elles nos propres comportements humains, nos attirances, voire nos choix amoureux ? .

Salle François Mitterrand Place du Fort Villeréal 47210 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 07 75 91 79 jeanpierrefourre47@gmail.com

English : Conférence Les phéromones l’amour par le bout du nez

Organized by the Université du temps libre du Pays Villeréalais, this conference will be presented by Professor Olivier KAH, Doctor of Science, Emeritus Director of Research at the CNRS, Institut de Recherche en Santé Environnement et Travail

German : Conférence Les phéromones l’amour par le bout du nez

Diese von der Université du temps Libre du Pays Villeréalais organisierte Konferenz wird von Professor Olivier KAH, Doktor der Wissenschaften, emeritierter Forschungsdirektor am CNRS, Institut de Recherche en Santé Environnement et Travail, präsentiert

Italiano :

Organizzata dall’Université du temps libre du Pays Villeréalais, questa conferenza sarà presentata dal professor Olivier KAH, dottore in scienze, direttore emerito della ricerca presso il CNRS, Institut de Recherche en Santé Environnement et Travail

Espanol : Conférence Les phéromones l’amour par le bout du nez

Organizada por la Université du temps libre du Pays Villeréalais, esta conferencia será presentada por el Profesor Olivier KAH, Doctor en Ciencias, Director Emérito de Investigación en el CNRS, Institut de Recherche en Santé Environnement et Travail

