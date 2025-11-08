Conférence Les Pierres pour notre Mieux-Etre Bénévent-l’Abbaye
Conférence Les Pierres pour notre Mieux-Etre Bénévent-l’Abbaye vendredi 19 décembre 2025.
Conférence Les Pierres pour notre Mieux-Etre
Boutique Lithovali Bénévent-l’Abbaye Creuse
Tarif : 5 – 5 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-19
fin : 2025-12-19
Date(s) :
2025-12-19
Par Christine DELPOMDOR.
Vous désirez connaître mieux l’utilisation des pierres et des cristaux dans votre quotidien, venez découvrir le domaine infini de la lithotherapie.
Tarif 5 €uros. .
Boutique Lithovali Bénévent-l’Abbaye 23210 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 60 96 95 17 christine.delpomdor@gmail.com
English : Conférence Les Pierres pour notre Mieux-Etre
German : Conférence Les Pierres pour notre Mieux-Etre
Italiano :
Espanol : Conférence Les Pierres pour notre Mieux-Etre
L’événement Conférence Les Pierres pour notre Mieux-Etre Bénévent-l’Abbaye a été mis à jour le 2025-11-05 par OT Monts et Rivières Ouest Creuse