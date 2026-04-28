Conférence | Les pilotes de la Gironde Musée Royan
vendredi 9 octobre 2026 · Musée · Royan
Informations pratiques
Royan
Conférence | Les pilotes de la Gironde
Musée 31 avenue de Paris Royan Charente-Maritime
Tarif : 2.5 – 2.5 – 2.5 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-09 15:00:00
fin : 2026-10-09
Date(s) :
2026-10-09
Par Jacques Péret, professeur émérite d’histoire moderne à l’université de Poitiers, spécialiste d’histoire maritime
.
Musée 31 avenue de Paris Royan 17200 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 38 85 96 musee@mairie-royan.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
By Jacques Péret, Professor Emeritus of Modern History at the University of Poitiers, specialist in maritime history
L’événement Conférence | Les pilotes de la Gironde Royan a été mis à jour le 2026-09-02 par Mairie de Royan
À voir aussi à Royan (Charente-Maritime)
- La minute patrimoine Royan dans la Reconstruction en France rez-de-mer du Palais, 42 av des Congrès Royan 16 septembre 2026
- Conférence Pesticides et Santé : Nouvelles Données Le Palais Royan Événements Royan 16 septembre 2026
- Équilibre en fête Association Equilibre Royan 17 septembre 2026
- Journées Européennes du Patrimoine Visite éclair L’abri de Perpigna rue du Champ des Oiseaux Royan 18 septembre 2026
- Week-end de la glisse 8e édition Royan 18 septembre 2026