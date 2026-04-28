Conférence | Les pilotes de la Gironde Musée Royan

Informations pratiques

Royan

Conférence | Les pilotes de la Gironde

Musée 31 avenue de Paris Royan Charente-Maritime

Tarif : 2.5 – 2.5 – 2.5 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-09 15:00:00

fin : 2026-10-09

Date(s) :

2026-10-09

Par Jacques Péret, professeur émérite d’histoire moderne à l’université de Poitiers, spécialiste d’histoire maritime

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Musée 31 avenue de Paris Royan 17200 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 38 85 96 musee@mairie-royan.fr

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English :

By Jacques Péret, Professor Emeritus of Modern History at the University of Poitiers, specialist in maritime history

L’événement Conférence | Les pilotes de la Gironde Royan a été mis à jour le 2026-09-02 par Mairie de Royan