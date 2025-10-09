Conférence : les placements extérieurs, une voie vers la réinsertion Club seniors Saint-Éloi Paris

Conférence : les placements extérieurs, une voie vers la réinsertion Club seniors Saint-Éloi Paris jeudi 9 octobre 2025.

Les placements extérieurs représentent une étape cruciale dans le processus de réinsertion des personnes incarcérées. En leur permettant de travailler ou de s’engager dans des projets à l’extérieur de l’établissement pénitentiaire, ce dispositif favorise la reconstruction personnelle, le retour à l’autonomie et le lien avec la société.

Organisée à la Résidence Autonomie Saint Éloi et la Maison des Solidarités du 12e arrondissement, cette conférence propose aux seniors un éclairage sur le fonctionnement des placements extérieurs, les partenariats entre la justice et les structures sociales, ainsi que les impacts concrets sur les parcours de vie.

Une occasion de sensibiliser, d’échanger et de réfléchir collectivement à la place de chacun dans une société solidaire et inclusive.

La Résidence Autonomie Saint Éloi accueille une conférence dédiée aux placements extérieurs, dispositif méconnu mais essentiel dans le parcours de réinsertion des personnes détenues. Une rencontre ouverte aux seniors pour mieux comprendre les enjeux humains et sociaux de cette démarche.

Le jeudi 09 octobre 2025

de 14h00 à 16h00

gratuit

Entrée libre

Nombre de place limitée à 40 personnes

Informations : Laurent.Garcia2@paris.fr

Public adultes. A partir de 55 ans.

Club seniors Saint-Éloi 10, rue Eugénie Éboué 75012 Paris

