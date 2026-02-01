Conférence Les plaisances en Cornouaille entre tradition et innovation Rue Mstislav Rostropovitch Pont-l’Abbé

Conférence Les plaisances en Cornouaille entre tradition et innovation

Rue Mstislav Rostropovitch Le Triskell Pont-l’Abbé Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-12 18:00:00

fin : 2026-02-12 19:30:00

Date(s) :

2026-02-12

L’association Nautisme en Pays Bigouden, avec le soutien de la communauté de communes du Pays bigouden sud, organise la 3ᵉ édition du Carrefour des métiers du maritime, un rendez-vous permettant aux élèves de 4ᵉ, 3ᵉ et 2nde de découvrir les différents secteurs du monde maritime (pêche, agroalimentaire, construction, maintenance, sécurité, sauvetage, tourisme, nautisme et environnement), ainsi que les métiers et formations associés.

Dans le cadre de cet évènement, Quimper Cornouaille Développement, Nautisme en Pays Bigouden et la communauté de communes du Pays bigouden sud vous invitent à une conférence

Les plaisances en Cornouaille entre tradition et innovation

Cette conférence aura pour vocation de mettre en lumière le secteur de la plaisance, ses métiers, ses compétences et ses avancées technologiques, à travers le regard d’experts et de professionnels du territoire.

A cette occasion, nous aurons le plaisir d’accueillir et de pouvoir échanger avec

Sébastien Goanarc’h Président -Directeur Général de Darak

Tanguy Bouroullec Directeur Général de Pogo Structures

Vincent Riou Skipper

Sophie Jourdain Verceletto co-Gérante de l’entreprise à mission KAIROS & co-Présidente du fonds d’intérêt général EXPLORE

L’inscription est obligatoire et le nombre de places limité.

Un cocktail sera offert à la fin de la conférence. .

Rue Mstislav Rostropovitch Le Triskell Pont-l’Abbé 29120 Finistère Bretagne +33 2 98 10 34 07

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Conférence Les plaisances en Cornouaille entre tradition et innovation

L’événement Conférence Les plaisances en Cornouaille entre tradition et innovation Pont-l’Abbé a été mis à jour le 2026-02-04 par OT Destination Pays Bigouden