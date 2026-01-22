Conférence Les plantes comestibles et leurs vertus Châteauneuf-sur-Cher

Conférence Les plantes comestibles et leurs vertus

Début : Dimanche 2026-02-01 15:00:00

2026-02-01

En partenariat avec l’Université Populaire du Berry, Frédéric Thelinge naturaliste bien connu proposera une exposition sur les plantes comestibles et leurs vertues.

Découvrez les plantes comestibles et leurs vertues aux côtés de Fred Thelinge. Un panier partagé vous sera proposé à l’issue de la conférence avec le collectif de Château9. 10 .

2 Rue du Clos de l'Île Châteauneuf-sur-Cher 18190 Cher Centre-Val de Loire

English :

In partnership with the Université Populaire du Berry, Frédéric Thelinge, a well-known naturalist, will present an exhibition on edible plants and their virtues.

