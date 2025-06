Conférence Les plantes du littoral résister pour survivre – La Rochelle 17 juin 2025 18:00

Conférence Les plantes du littoral résister pour survivre

Mardi 2025-06-17 18:00:00

Cycle E.C.O.L.E. de la mer.

Par Véronique Mure, botaniste, ingénieure en agronomie tropicale, enseignante de l’Ecole Nationale Supérieure de Paysage Versailles (ENSP).

Médathèque Michel Crépeau Salle de conférence (Grande salle Niveau 0)

La Rochelle 17000 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 45 71 71 mediatheque@agglo-larochelle.fr

English : Conference Les plantes du littoral résister pour survivre

Cycle E.C.O.L.E. de la mer.

By Véronique Mure, botanist, tropical agronomy engineer and teacher at the Ecole Nationale Supérieure de Paysage Versailles (ENSP).

German : Konferenz Les plantes du littoral résister pour survivre

E.C.O.L.E.-Zyklus des Meeres.

Von Véronique Mure, Botanikerin, Ingenieurin für tropische Agronomie, Dozentin an der Ecole Nationale Supérieure de Paysage Versailles (ENSP).

Italiano :

Ciclo E.C.O.L.E. del mare.

Di Véronique Mure, botanica, ingegnere agronomo tropicale, insegnante all’Ecole Nationale Supérieure de Paysage Versailles (ENSP).

Espanol : Conferencia Les plantes du littoral résister pour survivre

Ciclo E.C.O.L.E. del mar.

Por Véronique Mure, botánica, ingeniera agrónoma tropical, profesora de la Escuela Nacional Superior de Paisajismo de Versalles (ENSP).

