Conférence Les plumes du Bourbonnais Salle Isléa Avermes
Conférence Les plumes du Bourbonnais Salle Isléa Avermes lundi 27 avril 2026.
Conférence Les plumes du Bourbonnais
Salle Isléa Avenue des Isles Avermes Allier
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-27 20:30:00
fin : 2026-04-27 22:00:00
Date(s) :
2026-04-27
Par leurs chants, leurs couleurs ou simplement leur présence, les oiseaux égaient notre quotidien. Venez découvrir un panel d’espèces visibles dans l’Allier et vous étonner d’anecdotes autour de ces bêtes à plumes.
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Salle Isléa Avenue des Isles Avermes 03000 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 42 61 97
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English :
With their songs, their colors or simply their presence, birds brighten up our daily lives. Come and discover a range of species that can be seen in the Allier region, and be surprised by anecdotes about these feathered creatures.
L’événement Conférence Les plumes du Bourbonnais Avermes a été mis à jour le 2026-03-24 par SPL Moulins & co Destinations Office de tourisme de Moulins et sa région
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