Conférence Les plumes du Bourbonnais Salle Isléa Avermes

Conférence Les plumes du Bourbonnais

Salle Isléa Avenue des Isles Avermes Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-27 20:30:00

fin : 2026-04-27 22:00:00

Date(s) :

2026-04-27

Par leurs chants, leurs couleurs ou simplement leur présence, les oiseaux égaient notre quotidien. Venez découvrir un panel d’espèces visibles dans l’Allier et vous étonner d’anecdotes autour de ces bêtes à plumes.

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Salle Isléa Avenue des Isles Avermes 03000 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 42 61 97

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English :

With their songs, their colors or simply their presence, birds brighten up our daily lives. Come and discover a range of species that can be seen in the Allier region, and be surprised by anecdotes about these feathered creatures.

L’événement Conférence Les plumes du Bourbonnais Avermes a été mis à jour le 2026-03-24 par SPL Moulins & co Destinations Office de tourisme de Moulins et sa région