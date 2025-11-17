Conférence Les points chauds du globe

Salle Morand Pontarlier Doubs

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-17 18:30:00

fin : 2025-11-17 19:30:00

Date(s) :

2025-11-17

Organisée par les Amis du Musée.

Le monde actuel est en proie à des tensions rarement observées depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. Cette séance permettra de faire un zoom sur les points chauds qui apparaîtront d’actualité au moment de la séance. La conférence repose sur une veille active autour des questions majeures… .

Salle Morand Pontarlier 25300 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 38 82 12 contact@admdp.com

English : Conférence Les points chauds du globe

German : Conférence Les points chauds du globe

Italiano :

Espanol :

L’événement Conférence Les points chauds du globe Pontarlier a été mis à jour le 2025-08-26 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DU HAUT-DOUBS