Conférence Les points chauds du globe Pontarlier lundi 17 novembre 2025.
Salle Morand Pontarlier Doubs
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Début : 2025-11-17 18:30:00
fin : 2025-11-17 19:30:00
2025-11-17
Organisée par les Amis du Musée.
Le monde actuel est en proie à des tensions rarement observées depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. Cette séance permettra de faire un zoom sur les points chauds qui apparaîtront d’actualité au moment de la séance. La conférence repose sur une veille active autour des questions majeures… .
Salle Morand Pontarlier 25300 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 38 82 12 contact@admdp.com
