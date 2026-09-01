CONFÉRENCE – LES PORTEURS DU LOSANGE – L’USAP AU COEUR (1902-1955) Saint-Nazaire
vendredi 18 septembre 2026 · Saint-Nazaire
Informations pratiques
Saint-Nazaire
CONFÉRENCE – LES PORTEURS DU LOSANGE – L’USAP AU COEUR (1902-1955)
Place de la Republique Saint-Nazaire Pyrénées-Orientales
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-18 18:30:00
fin : 2026-09-18
Date(s) :
2026-09-18
Partez à la découverte des hommes qui ont fait vivre les grandes heures et la légende de l’USAP entre 1902 et 1955.
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Place de la Republique Saint-Nazaire 66570 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 73 62 62 mediatheque@saintnazaire.eu
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English :
Set out to discover the men who brought to life the glory days and the legend of USAP between 1902 and 1955.
L’événement CONFÉRENCE – LES PORTEURS DU LOSANGE – L’USAP AU COEUR (1902-1955) Saint-Nazaire a été mis à jour le 2026-09-07 par PERPIGNAN MEDITERRANEE TOURISME
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