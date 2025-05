Conférence « Les pouvoirs insoupçonnés des jus de légumes. » – Troyes, 12 juin 2025 18:30, Troyes.

Aube

Conférence « Les pouvoirs insoupçonnés des jus de légumes. » Le Rucher Créatif Troyes

Les jus de légumes une source de vitalité naturelle

Souvent sous-estimés, les jus de légumes sont de véritables concentrés de bienfaits pour le corps et l’esprit.

Riches en vitamines, minéraux et antioxydants, ils offrent une assimilation rapide et efficace de nutriments essentiels, tout en soulageant le système digestif.

Leur action détoxifiante soutient le foie et favorise une peau plus nette. Grâce à leur teneur en enzymes vivantes, ils stimulent l’immunité et revitalisent l’organisme en profondeur. Alcalinisants, ils contribuent à rétablir l’équilibre acido-basique souvent mis à mal par notre alimentation moderne.



Lors de cette conférence, Odile Déliens, naturopathe, vous présentera ces multiples vertus à travers des explications claires et des recettes simples pour intégrer les jus de légumes à votre quotidien et cheminer vers un mieux-être global. .

Le Rucher Créatif

Troyes 10000 Aube Grand Est +33 7 80 34 87 69 contact@le-rucher-creatif.org

