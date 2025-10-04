Conférence Les primitifs flamands Micro-Folie Surgères Surgères
Conférence Les primitifs flamands Micro-Folie Surgères Surgères samedi 4 octobre 2025.
Conférence Les primitifs flamands
Micro-Folie Surgères Demeure du Régisseur Surgères Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-04 16:00:00
fin : 2025-10-04
Date(s) :
2025-10-04
Venez découvrir les œuvres des primitifs flamands lors d’une conférence donnée par Louis REYNAUD, jeune étudiant et passionné par ces peintres.
Conférence pour tout public.
Gratuit
Durée 1h
.
Micro-Folie Surgères Demeure du Régisseur Surgères 17700 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 50 88 52 91 micro-folie@ville-surgeres.fr
English :
Come and discover the works of the Flemish Primitives during a lecture given by Louis REYNAUD, a young student with a passion for these painters.
Open to the general public.
Free
Duration: 1 hour
German :
Entdecken Sie die Werke der flämischen Primitiven bei einem Vortrag von Louis REYNAUD, einem jungen Studenten, der sich für diese Maler begeistert.
Der Vortrag ist für jedes Publikum geeignet.
Kostenlos
Dauer: 1 Std
Italiano :
Venite a scoprire le opere dei Primitivi fiamminghi con una conferenza tenuta da Louis REYNAUD, un giovane studente appassionato di questi pittori.
La conferenza è aperta al pubblico.
Gratuito
Durata: 1 ora
Espanol :
Venga a descubrir las obras de los Primitivos Flamencos en una conferencia de Louis REYNAUD, joven estudiante apasionado por estos pintores.
Esta conferencia está abierta al público en general.
Gratis
Duración: 1 hora
L’événement Conférence Les primitifs flamands Surgères a été mis à jour le 2025-09-23 par Le Comptoir Local® Office de Tourisme Aunis Marais Poitevin