Conférence Les primitifs flamands Micro-Folie Surgères Surgères

Conférence Les primitifs flamands

Micro-Folie Surgères Demeure du Régisseur Surgères Charente-Maritime

Début : 2025-10-04 16:00:00

fin : 2025-10-04

2025-10-04

Venez découvrir les œuvres des primitifs flamands lors d’une conférence donnée par Louis REYNAUD, jeune étudiant et passionné par ces peintres.

Conférence pour tout public.

Gratuit

Durée 1h

Micro-Folie Surgères Demeure du Régisseur Surgères 17700 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 50 88 52 91 micro-folie@ville-surgeres.fr

English :

Come and discover the works of the Flemish Primitives during a lecture given by Louis REYNAUD, a young student with a passion for these painters.

Open to the general public.

Free

Duration: 1 hour

German :

Entdecken Sie die Werke der flämischen Primitiven bei einem Vortrag von Louis REYNAUD, einem jungen Studenten, der sich für diese Maler begeistert.

Der Vortrag ist für jedes Publikum geeignet.

Kostenlos

Dauer: 1 Std

Italiano :

Venite a scoprire le opere dei Primitivi fiamminghi con una conferenza tenuta da Louis REYNAUD, un giovane studente appassionato di questi pittori.

La conferenza è aperta al pubblico.

Gratuito

Durata: 1 ora

Espanol :

Venga a descubrir las obras de los Primitivos Flamencos en una conferencia de Louis REYNAUD, joven estudiante apasionado por estos pintores.

Esta conferencia está abierta al público en general.

Gratis

Duración: 1 hora

