Conférence Les prisonniers d’opinions du Pays de Saverne dans la Grande Guerre Marmoutier

Conférence Les prisonniers d’opinions du Pays de Saverne dans la Grande Guerre

rue de la synagogue Marmoutier Bas-Rhin

Début : Vendredi 2025-10-10 19:30:00

2025-10-10

Animée par Paul Anthony, président de la société d’Histoire d’Alsace Bossue. .

rue de la synagogue Marmoutier 67440 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 02 36 30 musee.marmoutier@orange.fr

