Avesnes-en-Saosnois

Conférence Les protestants dans le Maine Saosnois

manoir de Verdigné Avesnes-en-Saosnois Sarthe

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-09 15:00:00

fin : 2026-05-09 17:00:00

Date(s) :

2026-05-09

Conférence Le Protestantisme en Maine Saosnois

Fabien Katitsch, ancien étudiant de Le Mans Université et guide-conférencier, vous propose une conférence sur le résultat de ses recherches sur l’histoire protestante en Maine Saosnois et du nord de la Sarthe ainsi que sur les lieux de mémoire concernant les familles huguenotes locales qui ont marqué notre territoire.

RDV à 15h au Manoir de Verdigné, à Avesnes-en-Saosnois

Participation au chapeau.

Organisé par les Amis de Verdigné. .

manoir de Verdigné Avesnes-en-Saosnois 72260 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 97 60 63 contact@tourisme-maine-saosnois.com

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English :

Protestantism in Maine Saosnois conference

L’événement Conférence Les protestants dans le Maine Saosnois Avesnes-en-Saosnois a été mis à jour le 2026-04-25 par OT Maine Saosnois