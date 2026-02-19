CONFÉRENCE LES RAFLES DE 1942 DANS L’HÉRAULT

Archives départementales Montpellier Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-26

fin : 2026-03-26

Date(s) :

2026-03-26

Dans le cadre des Jeudis de l’histoire , cycle de rencontres autour d’auteurs, de spécialistes, proposé par les Archives départementales de l’Hérault.

Entre le 23 et le 26 août 1942 se déroulent dans la zone non occupée des opérations minutieusement préparées en vue de ramasser les Juifs étrangers. En 1943, ce type d’opération se renouvelle à l’échelle régionale en ciblant les travailleurs étrangers. Comment ces arrestations massives ont-elles été organisées dans l’Hérault ? Qui en a eu la charge ? Qui a permis à certains Juifs d’échapper finalement aux forces de police ? Voici quelques-unes des questions qui seront abordées afin de mieux éclairer cette période sombre de l’histoire.

Elisabeth Perrier, chargée d’études documentaires, travaille depuis plusieurs années sur les archives des années noires dans l’Hérault.

En lien avec l’exposition Vivre la guerre en Hérault, 1939-1945 présentée à Pierresvives du 20 novembre 2025 au 9 mai 2026.

Entrée libre et gratuite.

Tout public .

Archives départementales Montpellier 34080 Hérault Occitanie

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

As part of the Jeudis de l’histoire series of meetings with authors and specialists, organized by the Archives départementales de l’Hérault.

L’événement CONFÉRENCE LES RAFLES DE 1942 DANS L’HÉRAULT Montpellier a été mis à jour le 2026-02-16 par 34 PIERRESVIVES