Conférence les rapaces diurnes Maison Communale des Services Chazemais vendredi 30 janvier 2026.

Maison Communale des Services 2 route des Bois Menus Chazemais Allier

Tarif : – –

Début : 2026-01-30 18:00:00
2026-01-30

Jean-Jacques Limoges vous propose une conférence passionnante sur
les rapaces diurnes aigles, autours, buses, balbuzards, faucons…
Maison Communale des Services 2 route des Bois Menus Chazemais 03370 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 42 58 11 25  legrillon-chazemais@orange.fr

Jean-Jacques Limoges offers you a fascinating lecture on
diurnal birds of prey: eagles, goshawks, buzzards, ospreys, falcons?

