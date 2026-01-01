Conférence les rapaces diurnes Maison Communale des Services Chazemais

Conférence les rapaces diurnes

Maison Communale des Services 2 route des Bois Menus Chazemais Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-30 18:00:00

fin : 2026-01-30

Date(s) :

2026-01-30

Jean-Jacques Limoges vous propose une conférence passionnante sur

les rapaces diurnes aigles, autours, buses, balbuzards, faucons…

.

Maison Communale des Services 2 route des Bois Menus Chazemais 03370 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 42 58 11 25 legrillon-chazemais@orange.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Jean-Jacques Limoges offers you a fascinating lecture on

diurnal birds of prey: eagles, goshawks, buzzards, ospreys, falcons?

L’événement Conférence les rapaces diurnes Chazemais a été mis à jour le 2026-01-22 par ALLIER BOURBONNAIS ATTRACTIVITÉ