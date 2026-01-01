Conférence les rapaces diurnes Maison Communale des Services Chazemais
Conférence les rapaces diurnes
Maison Communale des Services 2 route des Bois Menus Chazemais Allier
Début : 2026-01-30 18:00:00
fin : 2026-01-30
2026-01-30
Jean-Jacques Limoges vous propose une conférence passionnante sur
les rapaces diurnes aigles, autours, buses, balbuzards, faucons…
Maison Communale des Services 2 route des Bois Menus Chazemais 03370 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 42 58 11 25 legrillon-chazemais@orange.fr
English :
Jean-Jacques Limoges offers you a fascinating lecture on
diurnal birds of prey: eagles, goshawks, buzzards, ospreys, falcons?
