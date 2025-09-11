Conférence « Les relations entre populations civiles et soldats alliés en Europe à la Libération » Coutances
Conférence « Les relations entre populations civiles et soldats alliés en Europe à la Libération » Coutances samedi 17 janvier 2026.
Conférence « Les relations entre populations civiles et soldats alliés en Europe à la Libération »
11 Rue Saint-Maur Coutances Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-17 15:00:00
fin : 2026-01-17
Date(s) :
2026-01-17
Conférence « Les relations entre populations civiles et soldats alliés en Europe à la Libération » aux Unelles à Coutances. .
11 Rue Saint-Maur Coutances 50200 Manche Normandie +33 2 33 76 78 50
English : Conférence « Les relations entre populations civiles et soldats alliés en Europe à la Libération »
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement Conférence « Les relations entre populations civiles et soldats alliés en Europe à la Libération » Coutances a été mis à jour le 2025-09-11 par Coutances Tourisme