Conférence Les rencontres d’Orbigny Les Foraminifères Muséum d’histoire naturelle La Rochelle jeudi 2 octobre 2025.

Début : Vendredi 2025-10-02
2025-10-02

La Société des sciences de Charente-Maritime organise les Rencontres d’Orbigny au Muséum sur les foraminifères ; espèces vivantes, espèces fossiles, indicateurs écologiques.
English : Conference Les rencontres d’Orbigny Les Foraminifères

The Charente-Maritime Science Society organizes the Rencontres d’Orbigny at the Muséum on foraminifera: living species, fossil species, ecological indicators.

German : Konferenz Les rencontres d’Orbigny Les Foraminifères

Die Société des sciences de Charente-Maritime organisiert die Rencontres d’Orbigny im Muséum zum Thema Foraminiferen; lebende Arten, fossile Arten, ökologische Indikatoren.

Italiano :

La Società scientifica della Charente-Maritime organizza i Rencontres d’Orbigny al Muséum sui foraminiferi: specie viventi, specie fossili, indicatori ecologici.

Espanol : Conferencia Les rencontres d’Orbigny Les Foraminifères

La Sociedad Científica Charente-Maritime organiza los Rencontres d’Orbigny en el Muséum sobre los foraminíferos: especies vivas, especies fósiles, indicadores ecológicos.

