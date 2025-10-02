Conférence Les rencontres d’Orbigny Les Foraminifères Muséum d’histoire naturelle La Rochelle
Conférence Les rencontres d’Orbigny Les Foraminifères Muséum d’histoire naturelle La Rochelle jeudi 2 octobre 2025.
Conférence Les rencontres d’Orbigny Les Foraminifères
Muséum d’histoire naturelle Bibliothèque du Muséum d’histoire naturelle 28 rue Albert 1er La Rochelle Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2025-10-02
fin : 2025-10-04
Date(s) :
2025-10-02
La Société des sciences de Charente-Maritime organise les Rencontres d’Orbigny au Muséum sur les foraminifères ; espèces vivantes, espèces fossiles, indicateurs écologiques.
.
Muséum d’histoire naturelle Bibliothèque du Muséum d’histoire naturelle 28 rue Albert 1er La Rochelle 17000 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 41 18 25 bureau@societesciences17.org
English : Conference Les rencontres d’Orbigny Les Foraminifères
The Charente-Maritime Science Society organizes the Rencontres d’Orbigny at the Muséum on foraminifera: living species, fossil species, ecological indicators.
German : Konferenz Les rencontres d’Orbigny Les Foraminifères
Die Société des sciences de Charente-Maritime organisiert die Rencontres d’Orbigny im Muséum zum Thema Foraminiferen; lebende Arten, fossile Arten, ökologische Indikatoren.
Italiano :
La Società scientifica della Charente-Maritime organizza i Rencontres d’Orbigny al Muséum sui foraminiferi: specie viventi, specie fossili, indicatori ecologici.
Espanol : Conferencia Les rencontres d’Orbigny Les Foraminifères
La Sociedad Científica Charente-Maritime organiza los Rencontres d’Orbigny en el Muséum sobre los foraminíferos: especies vivas, especies fósiles, indicadores ecológicos.
L’événement Conférence Les rencontres d’Orbigny Les Foraminifères La Rochelle a été mis à jour le 2025-07-09 par La Rochelle Tourisme