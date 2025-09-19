Conférence Les rendez-vous de l’art La performance au féminin, de Niki de Saint-Phalle à Sophie Calle Médiathèque Michel Crépeau (Grande salle Niveau 0) La Rochelle
Conférence Les rendez-vous de l’art La performance au féminin, de Niki de Saint-Phalle à Sophie Calle
Médiathèque Michel Crépeau (Grande salle Niveau 0) Avenue Michel Crépeau La Rochelle Charente-Maritime
Début : 2025-09-19 18:00:00
fin : 2025-09-19 19:30:00
2025-09-19
Conférence par Pascale Lépinasse, conférencière.
Médiathèque Michel Crépeau (Grande salle Niveau 0) Avenue Michel Crépeau La Rochelle 17000 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 45 71 71 mediatheque@agglo-larochelle.fr
English : Conference Les rendez-vous de l’art La performance au féminin, de Niki de Saint-Phalle à Sophie Calle
Lecture by Jean-Paul Salles.
German : Konferenz Les rendez-vous de l’art La performance au féminin, de Niki de Saint-Phalle à Sophie Calle
Vortrag von Jean-Paul Salles, Referent.
Italiano :
Conferenza di Pascale Lépinasse.
Espanol : Conferencia Les rendez-vous de l’art La performance au féminin, de Niki de Saint-Phalle à Sophie Calle
Conferencia de Jean-Paul Salles.
