Conférence Les rendez-vous de l’art La performance au féminin, de Niki de Saint-Phalle à Sophie Calle Médiathèque Michel Crépeau (Grande salle Niveau 0) La Rochelle

Conférence Les rendez-vous de l’art La performance au féminin, de Niki de Saint-Phalle à Sophie Calle Médiathèque Michel Crépeau (Grande salle Niveau 0) La Rochelle vendredi 19 septembre 2025.

Conférence Les rendez-vous de l’art La performance au féminin, de Niki de Saint-Phalle à Sophie Calle

Médiathèque Michel Crépeau (Grande salle Niveau 0) Avenue Michel Crépeau La Rochelle Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-19 18:00:00

fin : 2025-09-19 19:30:00

Date(s) :

2025-09-19

Conférence par Pascale Lépinasse, conférencière.

.

Médiathèque Michel Crépeau (Grande salle Niveau 0) Avenue Michel Crépeau La Rochelle 17000 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 45 71 71 mediatheque@agglo-larochelle.fr

English : Conference Les rendez-vous de l’art La performance au féminin, de Niki de Saint-Phalle à Sophie Calle

Lecture by Jean-Paul Salles.

German : Konferenz Les rendez-vous de l’art La performance au féminin, de Niki de Saint-Phalle à Sophie Calle

Vortrag von Jean-Paul Salles, Referent.

Italiano :

Conferenza di Pascale Lépinasse.

Espanol : Conferencia Les rendez-vous de l’art La performance au féminin, de Niki de Saint-Phalle à Sophie Calle

Conferencia de Jean-Paul Salles.

L’événement Conférence Les rendez-vous de l’art La performance au féminin, de Niki de Saint-Phalle à Sophie Calle La Rochelle a été mis à jour le 2025-08-30 par La Rochelle Tourisme