Conférence Les rendez-vous de l’art Les plus beaux baisers dans la peinture et la sculpture Médiathèque Michel Crépeau (Grande salle Niveau 0) La Rochelle

Conférence Les rendez-vous de l’art Les plus beaux baisers dans la peinture et la sculpture

Médiathèque Michel Crépeau (Grande salle Niveau 0) Avenue Michel Crépeau La Rochelle Charente-Maritime

Début : 2025-12-12 18:00:00

fin : 2025-12-12 19:30:00

2025-12-12

Conférence par Laurence Chanchorle, conférencière.

Médiathèque Michel Crépeau (Grande salle Niveau 0) Avenue Michel Crépeau La Rochelle 17000 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 45 71 71 mediatheque@agglo-larochelle.fr

English : Conference Les rendez-vous de l’art Les plus beaux baisers dans la peinture et la sculpture

Lecture by Jean-Paul Salles.

German : Konferenz Les rendez-vous de l’art Les plus beaux baisers dans la peinture et la sculpture

Vortrag von Jean-Paul Salles, Referent.

Italiano :

Conferenza di Laurence Chanchorle.

Espanol : Conferencia Les rendez-vous de l’art Les plus beaux baisers dans la peinture et la sculpture

Conferencia de Jean-Paul Salles.

