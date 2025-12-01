Conférence Les rendez-vous de l’art Les plus beaux baisers dans la peinture et la sculpture Médiathèque Michel Crépeau (Grande salle Niveau 0) La Rochelle
Médiathèque Michel Crépeau (Grande salle Niveau 0) Avenue Michel Crépeau La Rochelle Charente-Maritime
Début : 2025-12-12 18:00:00
fin : 2025-12-12 19:30:00
2025-12-12
Conférence par Laurence Chanchorle, conférencière.
Médiathèque Michel Crépeau (Grande salle Niveau 0) Avenue Michel Crépeau La Rochelle 17000 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 45 71 71 mediatheque@agglo-larochelle.fr
English : Conference Les rendez-vous de l’art Les plus beaux baisers dans la peinture et la sculpture
Lecture by Jean-Paul Salles.
German : Konferenz Les rendez-vous de l’art Les plus beaux baisers dans la peinture et la sculpture
Vortrag von Jean-Paul Salles, Referent.
Italiano :
Conferenza di Laurence Chanchorle.
Espanol : Conferencia Les rendez-vous de l’art Les plus beaux baisers dans la peinture et la sculpture
Conferencia de Jean-Paul Salles.
