Conférence Les renseignements pendant la Seconde Guerre mondiale Création du BCRA (Bureau Central de Renseignements et d’Action) Musée Royan

Conférence Les renseignements pendant la Seconde Guerre mondiale Création du BCRA (Bureau Central de Renseignements et d’Action) Musée Royan dimanche 21 septembre 2025.

Conférence Les renseignements pendant la Seconde Guerre mondiale Création du BCRA (Bureau Central de Renseignements et d’Action)

Musée 31 avenue de Paris Royan Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2025-09-21

fin : 2025-09-21

Date(s) :

2025-09-21

Par Christophe D., délégué départemental des anciens combattants services de renseignements

Cette conférence explique l’histoire du renseignement militaire de 1940 à 1945.

.

Musée 31 avenue de Paris Royan 17200 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 38 85 96 musee@mairie-royan.fr

English :

By Christophe D., departmental delegate for veterans intelligence services

This lecture explains the history of military intelligence from 1940 to 1945.

German :

Von Christophe D., Delegierter des Departements für Veteranen des Nachrichtendienstes

Dieser Vortrag erläutert die Geschichte des militärischen Nachrichtendienstes von 1940 bis 1945.

Italiano :

Di Christophe D., delegato dipartimentale per i servizi segreti veterani

Questa conferenza illustra la storia dell’intelligence militare dal 1940 al 1945.

Espanol :

Por Christophe D., delegado departamental para los servicios de inteligencia de los veteranos

Esta conferencia explica la historia de la inteligencia militar de 1940 a 1945.

L’événement Conférence Les renseignements pendant la Seconde Guerre mondiale Création du BCRA (Bureau Central de Renseignements et d’Action) Royan a été mis à jour le 2025-07-28 par Mairie de Royan