Conférence les représentations de mendiants dans la peinture Place Jeanne D’Arc Vic-sur-Seille

Conférence les représentations de mendiants dans la peinture

Place Jeanne D’Arc Musée Départemental Georges de La Tour Vic-sur-Seille Moselle

Tarif : – – EUR

7

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-03-27 18:00:00

fin : 2026-03-27

Date(s) :

2026-03-27

Une conférence par Eva Laura Boucher, sur la thématique de la représentation des mendiants, sujet magnifié par Georges de La Tour.

Public adulte. Sur réservation.Adultes

7 .

Place Jeanne D’Arc Musée Départemental Georges de La Tour Vic-sur-Seille 57630 Moselle Grand Est +33 3 87 78 05 30 mgdlt@moselle.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

A talk by Eva Laura Boucher, on the theme of the representation of beggars, a subject magnified by Georges de La Tour.

Adult public. Reservations required.

L’événement Conférence les représentations de mendiants dans la peinture Vic-sur-Seille a été mis à jour le 2026-02-25 par OT DU PAYS SAULNOIS