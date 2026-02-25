Conférence les représentations de mendiants dans la peinture Place Jeanne D’Arc Vic-sur-Seille
Place Jeanne D’Arc Musée Départemental Georges de La Tour Vic-sur-Seille Moselle
Début : Vendredi Vendredi 2026-03-27 18:00:00
2026-03-27
Une conférence par Eva Laura Boucher, sur la thématique de la représentation des mendiants, sujet magnifié par Georges de La Tour.
Public adulte. Sur réservation.Adultes
Place Jeanne D’Arc Musée Départemental Georges de La Tour Vic-sur-Seille 57630 Moselle Grand Est +33 3 87 78 05 30 mgdlt@moselle.fr
A talk by Eva Laura Boucher, on the theme of the representation of beggars, a subject magnified by Georges de La Tour.
Adult public. Reservations required.
