Conférence Les réseaux dévots à Angoulême De la Contre-Réforme à la Réforme catholique (1588-1650) Société Archéologique et Historique de la Charente Angoulême

Conférence Les réseaux dévots à Angoulême De la Contre-Réforme à la Réforme catholique (1588-1650)

Société Archéologique et Historique de la Charente 44 rue de montmoreau Angoulême Charente

Tarif : 5.4 – 5.4 – 5.4 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-14 14:30:00

fin : 2026-01-14

Date(s) :

2026-01-14

La Société Archéologique et Historique de la Charente, par ses conférences, entretient la mémoire du département de la Charente. Venez participer à cette conférence de Stéphanie Urban sur un sujet passionnant !

Société Archéologique et Historique de la Charente 44 rue de montmoreau Angoulême 16000 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 94 90 75 contact@sahcharente.fr

English :

The Société Archéologique et Historique de la Charente, through its conferences, maintains the memory of the Charente department. Come and take part in this fascinating lecture by Stéphanie Urban!

