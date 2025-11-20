CONFÉRENCE LES RISQUES EN MONTAGNE SALLE HENRI PAC Bagnères-de-Luchon

CONFÉRENCE LES RISQUES EN MONTAGNE

SALLE HENRI PAC Place Richelieu Bagnères-de-Luchon Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-20 18:00:00

fin : 2025-11-20 21:00:00

Date(s) :

2025-11-20

Dans le cadre des Rendez-vous Citoyens organisés par le Crédit Agricole Toulouse 31 et ses Caisses Locales.

Les risques en montagne informons nous pour éviter les dangers en présence de Sébastien Lucena, commandant du Peloton de Gendarmerie de Haute Montagne de Luchon et de son équipe.

Un rendez-vous utile et humain à ne pas manquer qui se clôturera par un moment convivial autour d’un cocktail favorisant les échanges entre participants et intervenants.

Gratuit sur inscription e.ca-toulouse31.fr/Rdv_Citoyens/Index.html. .

SALLE HENRI PAC Place Richelieu Bagnères-de-Luchon 31110 Haute-Garonne Occitanie

English :

As part of the Rendez-vous Citoyens organized by Crédit Agricole Toulouse 31 and its Caisses Locales.

Mountain risks: let’s inform ourselves to avoid the dangers in the presence of Sébastien Lucena, commander of the Peloton de Gendarmerie de Haute Montagne de Luchon and his team.

German :

Im Rahmen der vom Crédit Agricole Toulouse 31 und seinen Caisses Locales organisierten Rendez-vous Citoyens.

Risiken in den Bergen: Informieren wir uns, um Gefahren zu vermeiden in Anwesenheit von Sébastien Lucena, Kommandant des Peloton de Gendarmerie de Haute Montagne de Luchon, und seinem Team.

Italiano :

Nell’ambito del Rendez-vous Citoyens organizzato dal Crédit Agricole Toulouse 31 e dalle sue Banche Locali.

I rischi in montagna: informiamoci per evitare i pericoli alla presenza di Sébastien Lucena, comandante del plotone di alta montagna della Gendarmeria di Luchon e della sua squadra.

Espanol :

En el marco del Rendez-vous Citoyens organizado por Crédit Agricole Toulouse 31 y sus Bancos Locales.

Los riesgos en la montaña: informémonos para evitar los peligros en presencia de Sébastien Lucena, comandante del Pelotón de Gendarmería de Alta Montaña de Luchon y su equipo.

L’événement CONFÉRENCE LES RISQUES EN MONTAGNE Bagnères-de-Luchon a été mis à jour le 2025-11-13 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE